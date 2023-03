Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 12 persoane au fost ucise și peste 200 au fost ranite dupa un cutremur puternic care s-a produs ieri in Afganistan, fiind resimțit și in Pakistan și India. Cutremurul cu magnitudinea de 6,5 a distrus cladiri și a dus la alunecari de teren."A fost inspaimantator.

- Un accident feroviar din Egipt de marți seara a facut cel puțin doi morți și in jur de 16 raniți. Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si 16 au fost ranite, marti, intr-un accident feroviar in provincia Qalioubiya, la nord de Cairo, Egipt, a anuntat Ministerul egiptean al Sanatatii, potrivit…

- Patru persoane au murit in capitala Maputo si 14.000 au fost evacuate in Mozambic din cauza inundatiilor grave provocate de ploile abundente din sudul tarii, a anuntat sambata Institutul National pentru Gestionarea Dezastrelor (INGD), relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cel puțin 53 persoane au murit in urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade care a lovit sudul Turciei, luni, 6 februarie. Seismul și cele 32 de replici s-au resimțit și in Siria, unde au fost anunțate 42 de decese, relateaza CNN , BBC , The Guardian și Bild . Autoritațile turce au confirmat,…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite, vineri seara, in urma unui incident armat produs la Ierusalim, pe fondul tensiunilor extreme din ultimele zile ca reactie la o operatiune militara israeliana in Cisiordania.

- Cel putin sase oameni au murit, joi, in centrul statului american Alabama, dupa ce furtuni si cel putin o tornada au maturat regiunea, afirma oficiali locali citati de New York Post. Decesele au fost raportate in comitatul Autauga, la nord-vest de Montgomery, și sunt posibile mai multe decese, a declarat…

- Autoritațile sunt in alerta in urma unui accident intre un autocar cu zeci de persoane și un autoturism. Persoanele din autoturism sunt incarcarate, noteaza Mediafax. UPDATE: Trei oameni au murit si un al patrulea a fost grav ranit dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit de un autocar, in care…

Cel puțin 35 de persoane au fost ucise intr-un dublu atentat cu mașini capcana in provincia centrala Hiraan, Somalia, potrivit poliției somaleze citate de BBC.