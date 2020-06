Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torentiale din ultima perioada au afectat, conform datelor centralizate, cinci unitati administrativ-teritoriale (Borsa, Barsana, Leordina, Bistra și Petrova) Torenții și scurgerile de pe versanti, formate dupa precipitatiile torentiale au condus la cresterea debitelor si nivelurilor unor vai…

- ALERTA MAXIMA la Borșa. O TANARA in varsta de 17 ani din orașul Borșa a fost RAPITA! Ieri, 20 iunie, in jurul orei 18.45, Adam Corina Andreea, in varsta de 17 ani din orașul Borșa, județul Maramureș, a fost urcata cu forța de catre un tanar, intr-un autoturism de culoare neagra, pe strada Dragoș Voda…

- Incepand cu data de 22 iunie, se reia programul de lucru cu publicul la ghiseele organizate la nivelul IPJ Maramures din Baia Mare, Strada Scolii nr.1 si Sighetu Marmatiei, Vișeu de Sus, Borșa și Targu Lapuș. PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL: – Serviciul Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative…

- ANM a emis o avertizare Cod galben valabil de la: 29-05-2020 ora 14:10 pana la : 29-05-2020 ora 15:30 in Maramures zona de munte de peste cota 1800 m. Vor fi afectate localitatile Borșa, Vișeu de Sus, Poienile de Sub Munte, Moisei, Saliștea de Sus, Vișeu de Jos, Ruscova, Bistra, Stramtura, Repedea,…

- Programul de lucru cu publicul ramane suspendat la ghiseele organizate la nivelul IPJ Maramures din Baia Mare, Str. Scolii nr.1 si Sighetu Marmatiei, Vișeu de Sus, Borșa și Targu Lapuș pentru perioada starii de alerta. Pentru situatiile urgente care impun eliberarea certificatelor de cazier judiciar…

- Ultima ora! Pericol in urmatoarele ore – ALERTA de inundatii in Maramureș. Vezi zonele vizate ANM a emis o noua avertizare meteo de fenomene violente. COD GALBEN HIDROLOGIC FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii…

- Marți, 7 aprilie, politistii au desfasurat actiuni in mai multe localitati din judet. In Baia Sprie, Borsa, Salistea de Sus, Tautii Magheraus, Viseu de sus si Leordina au fost oprite pentru verificari mai multe autovehicule. Pentru abaterile privind circulatia pe drumurile publice constatate politistii…