Inundații devastatoare în India: Zeci de persoane și-au pierdut viața Inundații devastatoare in India: Zeci de persoane și-au pierdut viața Cel putin 65 de persoane si-au pierdut viata in India, 11 dintre acestea in urma prabusirii unui templu, in timpul unor inundatii si alunecari de teren devastatoare, potrivit celui mai recent bilant, comunicat marti de autoritati, informeaza AFP, conform Agerpres. Ploile torentiale din ultimele zile au distrus poduri si cladiri, au luat cu ele vehicule in statele nordice Uttarakhand si Himachal Pradesh. In perioada musonului, inundatiile si alunecarile de teren sunt frecvente si fac pagube considerabile, insa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

