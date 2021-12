Stiri pe aceeasi tema

- Partidele din coaliția de guvernare vor sa impoziteze in plus firmele mari, cum sunt cele care au cifra de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro. Noua taxa ar putea fi de 1%, deși s-a discutat, in ședința coaliției, și de posibilitatea ca aceasta sa fie de 2%. Propunerea noii taxe a venit […]…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca 80 la suta dintre pensionarii romani au o pensie de pana in 2.000 de lei si ca pensia minima va ajunge de la 1 ianuarie 2022 la 1.000 de lei, de la 800 de lei cat este in prezent. Intrebat, la Antena 3, de unde se vor gasi cele doua miliarde de…

- Presedintele UDMR, Kelemen, Hunor, avanseaza ideea instituirii unei „taxe de solidaritate” care sa fie aplicata companiilor care inregistreaza o cifra de afaceri de peste o suta de milioane de euro pe an, precizand ca acest subiect nu se regaseste in programul de guvernare, dar va fi discutat dupa instalarea…

- Negocierile PNL, PSD si UDMR s-au blocat din nou, vineri, dupa ce Kelemen Hunor a amenințat ca rupe noua coaliție. În spatele ușilor închise, liderii celor trei partide s-au certat pe împarțirea potofolilor din Guvern. PSD a revendicat ministerul Finanțelor în timp ce PNL a cerut…

- Șeful PSD Marcel Ciolacu a declarat joi seara, la finalul negocierilor cu PNL, ca s-a ajuns la un acord ca joi sa existe un guvern investit, dar nu s-a stabilit înca care partid va da primul premierul și cine va prelua ministerul Finanțelor.”Am convenit împreuna ca pâna…

- Liberalii au decis, joi, intr-o ședința fulger a Biroului Executiv, sa-l nominalizeze pe Nicolae Ciuca pentru funcția de premier pentru formarea Guvernului PNL-PSD-UDMR. Nicoale Ciuca va negocia direct cu Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor formarea viitorului Guvern. Decizia vine dupa ce Florin Cițu…