Intriga post-electorală în Bulgaria: trei opțiuni posibile Va avea Bulgaria în cele din urma un guvern legitim? Raspunsul scurt ne spune ca cel mai probabil va avea. Cu toate acestea, motivele pentru formarea acestuia nu sunt legate atât de rezultatele alegerilor, cât de alți factori. Altfel, rezultatele în sine nu suna foarte optimist, scrie Dnevnik care citeaza Deutsche Welle.

Trei variante

Nu suna foarte optimist, pentru ca în practica (deși cu unele diferențe în lista viitorilor jucatori parlamentari și ordinea acestora) coincid în ansamblu cu rezultatele celor doua runde de alegeri anterioare și prevestesc… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

