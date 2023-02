Stiri pe aceeasi tema

- Aquatim a anunțat noi lucrari de spalare a rețelei de distribuție. Astfel, luni, 13 februarie, intre orele 9-15 se va intrerupe furnizarea apei in localitațile Livezile, Dolaț și Ciacova. „Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații…

- Aquatim a anunțat noi intreruperi in alimentarea cu apa, cauzate de avarii, in Timișoara, pe strazile Albinelor, Martir Conciatu, Lucerna și Bulevardul Mihai Eminescu, respectiv in Remetea Mica și Giroc. Alimentarea cu apa se va relua la ora 15. „La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil…

- Aquatim a anuntat azi noi avarii in reteaua Timisoara. Astfel, apa e intrerupta pentru remedierea unor avarii, pe strazile Calea Șagului si Madrid. De asemenea, fara apa, tot pana la ora 15, sunt și locuitorii din Sanmihaiu Roman, Ianova, Giroc și Chișoda. Tot azi, pana la ora 14 e intrerupta furnizarea…

- Aquatim a anunțat astazi intreruperea apei pentru remedierea unor avarii, pana la ora 15, pe strazile Gheorghe Lazar, Intrarea Padurarilor, Emanoil Ungureanu, Intrarea Venus și Virgil Onițiu, din Timișoara, precum și in Sacalaz și Utvin. De asemenea, la Vucova presiunea e scazuta, intre orele 9-15,…

- Aquatim a anuntat intreruperi in alimentarea cu apa, in Timisoara si in cateva localitati din judetul Timis. Azi, pana la ora 16, la intersecția bulevardului Cetații cu strada Mircea cel Batran se va executa o conectare de conducte. Lucrarile fac parte din proiectul ”Reabilitarea liniilor de tramvai…

- Aquatim a anunțat intreruperea apei din cauza unor avarii, pana la ora 15, in Piața Unirii, pe strazile Oituz, Matei Corvin, Olanda, Carol Davila, Doctor Louis Țurcanu, Cozia, din Timișoara, și in Ghiroda și Șag. „La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa…

- Aquatim a anuntat oprirea apei pana la ora 15.00, pentru remedierea unor avarii, pe strada Tapia, din Timisoara, și in Ghiroda. Tot pana la aceeasi ora in Remetea Mare presiunea va fi scazuta pentru lucrari de spalare a rețelei de distribuție. De asemenea, pana la ora 18, apa e intrerupta in Cheveresu…

- Aquatim a anuntat o serie de interventii in Timisoara si in alte localitati din judetul Timis. Astfel, apa e intrerupta azi, pana la ora 15, pentru remedierea unor avarii, in Giarmata și Giroc. Pana la ora 18, la intersecția strazilor Popa Șapca și Constantin Brancuși se va executa o conectare de conducte.…