- Luni, 27 martie, intre orele 8-15, in Buziaș se va intrerupe furnizarea apei pe strazile Avram Iancu, Florilor și Campului pentru lucrari la rețeaua de distribuție, iar intre orele 9-15 se va opri apa in Covaci pentru executarea unei legaturi de conducta la intersecția strazilor Sfantul Mucenic Dimitrie…

- Luni, 20 martie, intre orele 11-13, in Buziaș vor avea loc lucrari la stația de ridicare a presiunii. Pe durata intervenției se va intrerupe furnizarea apei pe strada Florilor, in zona de blocuri. Marți, 21 martie, intre orele 8-15 se va efectua conectarea noului sistem de alimentare cu apa a localitații…

- Aquatim a anunțat ca va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați in zilele urmatoare. Astfel, luni, 13 martie, intre orele 9-14 se va intrerupe furnizarea apei in Bichigi, Temerești și in Faget, pe strazile Ștefan cel Mare, Calea Lugojului, Coriolan Brediceanu,…

- Aquatim a anunțat intreruperea alimentarii cu apa, astazi, pana la ora 15, pentru remedierea unor avarii pe strazile Ulpia Traiana, Matei Basarab și Palmierilor, din Timișoarea, respectiv in Sanmihaiu Roman, Utvin și Chișoda. De asemenea, maine, intre orele 8-18, apa va fi intrerupta pe Bd. Cetații…

- Aquatim a anunțat ca azi, intre orele 9-16, la intersecția strazilor Aurel Popovici și Constantin Brancuși se va executa o conectare de conducte. „Lucrarile fac parte din proiectul “Execuție rețele de apa și canalizare Timișoara Nord – Lot 2”, iar pe durata lor se va intrerupe furnizarea apei pe strazile…

- Aquatimi a anuntat pentru maine, 30 ianuarie, intreruperea furnizarii apei in mai multe localitati pentru lucrari de spalare a rețelei de distribuție. Astfel, intre orele 9-11 se va intrerupe alimentarea cu apa in Mașloc, intre orele 9-13 se va opri apa in Recaș, iar intre orele 9-14 se va sista furnizarea…

- Aquatim a anunțat astazi intreruperea apei pentru remedierea unor avarii, pana la ora 15, pe strazile Gheorghe Lazar, Intrarea Padurarilor, Emanoil Ungureanu, Intrarea Venus și Virgil Onițiu, din Timișoara, precum și in Sacalaz și Utvin. De asemenea, la Vucova presiunea e scazuta, intre orele 9-15,…