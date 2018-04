Stiri pe aceeasi tema

- Pentru imbunatatirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunta ca miercuri, 28 martie 2018, vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice in intervalele de timp indicate mai jos: Chisinau, sectorul Botanica: str. Botanica Veche 5-39, 51, 57, 8, 8/2,…

- Pentru imbunatatirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunta ca vineri, 23 februarie 2018, vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice in intervalele de timp indicate mai jos: 1. Chisinau, sectorul Botanica, com. Bacioi: str. Aeroport, Decebal,…

- Pentru imbunatatirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunta ca marti, 20 februarie 2018, vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice in intervalele de timp indicate mai jos: 1. Chisinau, sectorul Botanica, com. Bacioi: str. Aeroport, Bacioi,…

- Pentru imbunatatirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. anunta ca vineri, 16 februarie 2018, vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice in intervalele de timp indicate mai jos: 1. Chisinau, sectorul Botanica: bd. Cuza Voda 45/5-17, 6-16,…

- Pentru imbunatatirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunta ca vineri, 9 februarie 2018, vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice in intervalele de timp indicate mai jos: 1. Chisinau, sectorul Buiucani: str. Columna 170 - in intervalul…

- Pentru imbunatatirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. anunta ca vineri, 26 ianuarie 2018, vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice in intervalele de timp indicate mai jos: 1. Chisinau, sectorul Botanica: str. Bacioii Noi 14, 14/1, 14/2,…

