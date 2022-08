Stiri pe aceeasi tema

- Nicio zi aproape fara interuperi in reteaua de apa a orasului. Atat Colterm, cat si Aquatim au anuntat noi lucrari sau avarii care afecteaza un numar insemnat de consumatori. Astfel, Colterm S.A.-in insolventa anunta ca „avand in vedere notificarea transmisa de catre E-Distribuție Banat prin care suntem…

- Aquatim a anuntat noi intreruperi in furnizarea apei in Timisoara si judetul Timis, din cauza unor avarii, dar si pentru ca exista lucrariri programate. Azi, pana la ora 14.00, pe strada Orion se va executa o conectare de conducte. Pe durata lucrarilor se va intrerupe apa pe strada Orion, la numerele…

- Aquatim a anuntat noi interventii astazi pentru remedierea unor avarii. Astfel, in Timisoara e intrerupta apa pe strazile Profesor Doctor Valeriu Alaci si Herculane. Localitatile Ghiroda, Giarmata Vii, Carani, Izvin și Pișchia sunt si ele afectate. Consumatorii din aceste zone nu au apa pana la ora…

- Aquatim a anuntat noi interventii din cauza unor avarii aparute in municipiul Timisoara, dar si in localitati din judetul Timis. Astfel, azi pana la ora 15.00, sunt afectati locuitorii de pe strazile Calea Sever Bocu, Perlei, Aleea Arcașilor, Surorile Martir Caceu, Piața Dacia, Teiului, Burebista, Constantin…

- In perioada 6–7 iulie 2022, se va intrerupe alimentarea cu apa in mai multe localitați din județ, pentru efectuarea lucrarilor de spalare și igienizare a rețelelor de alimentare cu apa. Astfel, miercuri, 6 iulie, intre orele 9 – 15, se va intrerupe furnizarea apei in localitatea Liebling, iar joi, 7…

- Aquatim a anuntat ca pentru remedierea unor avarii, pe strazile Uzinei, Garii, Nufar, Madrid, din Timisoara, precum și in Giarmata, Sacalaz, Urseni și Fibiș, se intrerupe furnizarea apei. Lucrarile de remediere „a unor avarii” ii lasa pe consumatorii din zonele mentionate fara apa pana la ora 15.00.…

- Avariile si lucrarile duc la intreruperea apei sau a apei calde pentru mai multi consumatori din municipiul Timisoara si judetul Timis. Aquatim a anuntat avarii care vor fi remediate pana la ora 15.00 in Timisoara, pe Bulevardul Constantin Diaconovici Loga, Aleea Poeniței, Calea Aradului, respectiv…

- Aquatim anunța ca luni, 30 mai, in prima parte a zilei alimentarea cu apa va fi intrerupta in Mosnita Noua si satele apartinatoare – Mosnita Veche si Albina, ca urmare a unor lucrari de extindere a retelei realizate prin programul PNDL II. Locuitorii din aceste localitati nu vor avea apa intre orele…