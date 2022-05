Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1,16 milioane de persoane au fost duse in Rusia de la inceputul invadarii Ucrainei de catre armata rusa la sfarsitul lunii februarie, potrivit informatiilor furnizate sambata de ministerul apararii de la Moscova, transmite dpa. Aceasta cifra include aproximativ 205.000 copii. Doar de vineri,…

- Trupele ruse au deschis focuri asupra unei mulțimi care protesta in Harson. Pe rețelele de socializare au inceput sa circule imagini in care se aud focuri de arma in timp ce oamenii alergau speriați in toate parțile. In același timp, mulți civili fug din Harson, dupa inceperea a ceea ce liderii ucraineni…

- Luni, președintele rus Vladimir Putin a afirmat ca țarile occidentale și-au marcat un „autogol” prin impunerea de sancțiuni impotriva Rusiei intrucat masurile s-au intors impotriva statelor care le-au implementat și au dus la „deteriorarea economiei in Occident”, intr-un discurs susținut privind stadiul…

- Comitetul de Ancheta din Rusia a anuntat jos deschiderea unor dosare penale pentru torturarea unor soldati rusi in Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Mai multe sate din zona Cernihiv au fost eliberate de armata ucraineana dupa saptamani lungi de ocupație rusa, iar oamenii care locuiesc aici nu și-au ascuns bucuria la vederea militarilor ucraineni. I-au primit cu lacrimi in ochi și cu mancare, relateaza Unian, care preia imagini video postate pe canalul…

- Autoritatea rusa de reglementare a presei, Roskomnadzor, a transmis duminica un avertisment catre mass-media din Rusia careia i se cere sa nu difuzeze un interviu cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Anterior, postul liberal rus Meduza anunțase ca l-a intervievat pe președintele Zelenski, alaturi…

- Prizonierii de razboi din Insula Șerpilor au fost eliberați in urma unui schimb facut intre Ucraina și Rusia. „Joi, din ordinul președintelui Zelenski, a avut loc primul schimb de prizonieri de razboi. Zece militari ai noștri au fost eliberați in schimbul a 10 ocupanți capturați”, a postat pe Telegram…

- In Herson, primul mare oraș ucrainean cucerut de Rusia, forțele armate ale lui Vladimir Putin au deschis focul asupra unei mulțimi de civili care protestau. Mai mulți oameni au fost raniți. Oficialii ucraineni au transmis ca sunt victime printre civilii care protestau in fața cladirilor din centrul…