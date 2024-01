Întrebarea zilei: poate economia românească să susțină revendicările fermierilor? Dupa ce inițial asociațiile de fermieri din Romania s-au delimitat de protestul „spontan” al transportatorilor și fermierilor, care ține de cateva zile, acum, ele iși schimba radical poziția și devin solidare cu aceasta acțiune. Dincolo de problemele cu care se confrunta agricultura romaneasca, intrebarea care se pune este daca și economia autohtona poate sa susțina revendicarile fermierilor. Astazi este cea de-a treia zi de proteste in Romania, iar cele cateva sute de camioane și tractoare, blocate de Poliție și Jandarmerie la periferia Capitalei, deoarece protestul nu este autorizat, forțeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mulți ucraineni au sperat ca lumea va sari in ajutorul Ucrainei dupa șocul provocat de doborarea avionului MH17 de catre separatiștii proruși din estul țarii. Ceea ce a urmat, insa, a fost o serie de sancțiuni ineficiente și o intoarcere la normal a comerțului dintre Europa și Rusia. Doar dupa ce Putin…

- O crima șocanta a avut loc in București, joi dimineața. Paul Bușe, patronul unui magazin din complexul Postavaru, din Sectorul 3 al Capitalei, a avut o cearta cu Ioana, o tanara de 25 de ani, insarcinata in 4 luni, care era angajata a fiicei lui.Paul Bușe, in varsta de 72 de ani, era convins ca tanara…

- Romania va continua sa sprijine Ucraina pe parcursul euroatlantic, pe coordonatele decise la Summitul NATO de la Bucuresti din 2008, a declarat ministrul roman de Externe Luminița Odobescu. De asemenea, ea și-a exprimat interesul ca Summitul aniversar de la Washington de anul viitor sa marcheze un…

- Comisia Europeana va furniza 50 de milioane de euro Ucrainei pentru a-si repara si moderniza infrastructura portuara, informeaza sambata DPA. Executivul de la Bruxelles arata ca, odata imbunatațite capacitațile portuare, vor spori exporturile de alimente și alte bunuri pe care Ucraina le trimite pe…

- Ungaria trebuie sa spuna nu actualului model european construit la Bruxelles, a declarat premierul ungar sambata la un congres al partidului sau Fidesz, adaugand ca Uniunea Europeana trebuie mai degraba schimbata, decat parasita, relateaza Reuters. Orban a reiterat opozitia guvernului sau fata de inceperea…

- Kievul spune una și face alta. Dupa ce autoritațile din țara vecina au decretat ca limba oficiala pentru minoritatea romana din Ucraina este romana, la Kiev se pare ca este acum in pregatire un manual de Limba Moldoveneasca pentru elevii de clasa a V-a. Luna trecuta, autoritațile ucrainiene au decis…

- Anunțul Ambasadei Rusiei la București referitor la oferta de studii gratuite este „o decizie unilaterala a guvernului rus”, iar tinerii romani trebuie sa cantareasca atent ofertele de studiu venite din tara condusa de Putin, a transmis MAE, potrivit edupedu.ro.Ambasada Rusiei promoveaza pe Facebook…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi, sefilor de stat si de guverne UE reuniti la Bruxelles, ca Ucraina sa adere la Uniunea Europeana cat mai rapid posibil, si si-a exprimat speranta lansarii negocierilor de aderare la urmatorul summit european, prevazut la jumatatea lui decembrie,…