- Rusia a terminat de organizat așa-zisele „referendumuri” in teritoriile ocupate ale Ucrainei, deschizand calea pentru anexarea unui teritoriu ucrainean suveran. Chiar daca regimul de la Kremlin a amenințat ca va anexa aceste teritorii, deoarece Moscova incearca sa șantajeze Ucraina pentru a opri contraofensiva…

- Autoritațile de ocupație pro-ruse din regiunile Zaporojia și Herson, in sudul Ucrainei, și din regiunile Lugansk și Donețk, in Donbas, au revendicat marți, o victorie a votului „pentru” la referendumurile privind anexarea de catre Rusia. Rezultatul acestor referendumuri vor crește tensiunile politice…

- Turcia nu va recunoaște rezultatele referendumurilor organizate (de Rusia, n.red.) in Ucraina. Acest anunt, potrivit Agentiei de presa TASS, a fost facut de purtatorul de cuvant al președintelui turc, Ibrahim Kalin, in direct la o emisiune a postului NTV, anunța rador.ro. Fii la curent cu…

- Liderul de la Kremlin și consilierii sai conteaza pe organizarea referendumurilor de anexare a teritoriilor cucerite pana la sfarșitul toamnei, relateaza site-ul rusesc RBC, menționand cinci surse familiare cu convorbirile.

- „Cum este propunerea lui Marcel Ciolacu de a se renunța la liberalizarea pieței de energie?”, o intrebare la care raspunde jurnalistul Florin Negruțiu: „Sigur ca in Romania a fost facuta prost liberalizarea, dar de aici pana la a renunța total la piața libera este cale lunga”.

- „De ce turismul in Romania este in cadere libera?”, o intrebare la care raspunde jurnalistul Claudiu Pandaru: „In primul an dupa restricții, cand romanii au avut de ales, au ales sa plece, nu sa mearga pe litoralul romanesc, iar motivele am sa le enumar”.

- „Cat de mare este pericolul extremismului in Romania?”, o intrebare la care raspunde jurnalistul Claudiu Pandaru: „E un pericol constant in istorie - și nu doar in Romania. Atunci cand oamenii raționali și echilibrați intorc spatele, atunci acest pericol crește”.

- Ingrasamintele si produse agricole rusesti trebuie sa poata avea acces pe pietele mondiale ‘fara obstacole’, in caz contrar existand riscul unei crize alimentare mondiale de anul viitor, a afirmat sambata, la Istanbul, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, transmite AFP. ‘Este important ca guvernele…