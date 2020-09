Stiri pe aceeasi tema

- Naistul Constantin Moscovici a venit cu o felicitare mai deosebita de Ziua Limbii Romane. Acesta a postat un video pe pagina sa de Facebook in care recita versuri din "Limba Nostra" impreuna cu artisti din intreaga lume.

- La sfarsitul anului 2001, dupa atentatele de la New York, America gonea talibanii din Kabul, astazi, 19 ani mai tarziu, SUA se pregatesc sa predea puterea tocmai acelor talibani pe care n-a reusit sa-i invinga in doua decenii. Presedintele afgan Ashraf Ghani a anuntat eliberarea ultimilor 400 prizonieri…

- Metropolitan Museum, cel mai vizitat muzeu din America , ar urma sa-și deschida porțile pentru vizitatori in 29 august. Decizia depinde de aprobarile pe care le vor da autoritațile din New York. Pe...

- Donald Trump a amenintat ca va trimite trupe federale care sa gestioneze si sa potoleasca protestele in desfasurare din America, relateaza BBC. In cursul zilei de luni, Trump a criticat mai multe orase conduse de „liberali democrati”, iar pe lista lui s-au aflat New York si Chicago. Presedintele Americii…

- Spania a adus joi un omagiu solemn celor peste 28.000 de victime ale covid-19, in prezenta unor lideri UE, pe fondul unei amplificari a pandemiei intr-una dintre cele mai afectata tari de maladie, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Azi, simbolic, spunem la revedere unor mame, tati, copii frati,…

- Muzeul de Istorie Naturala din New York va demonta de la intrarea principala statuia lui Theodore Roosevelt, cel de-al 26-lea presedinte al Statelor Unite. O țara care iși arunca istoria la gunoi, manata cu biciul de manjitori și demolatori: noua societate post-George Floyd. Monumentul il reprezinta…

- Cutremurul social care bulverseaza America dupa cazul dramatic George Floyd produce schimbari de optica radicale și in instituțiile artistice. La Metropolitan Opera, celebrul teatru liric din New York,...