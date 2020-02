Între Yin și Yang – Lecția iubirii tantrice Shiva fara Shakti inseamna moarte. Shakti fara Shiva inseamna haos. Cam așa suna principiul de baza al spiritualitații tantrice. Shiva, sau arhetipul universal masculin, reprezinta verticalitate, forța, putere și decizie. Shakti, arhetipul feminin, reprezinta energie, creativitate, viața. Dar pana la urma ce mai este și cu Tantra asta? Unii susțin ca este o religie, alții ca este o forma de manipulare care spala creiere, unii barbați spera ca practicand-o vor deveni idolii femeilor, iar unele femei ca vor ajunge sa-și domine in acest fel barbații. Nimic mai fals. Tantra este doar o metoda de autocunoaștere.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

