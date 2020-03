Între Yin și Yang – Coada soacrei Prima intrebare pe care le-o pun tuturor celor care imi impartașesc problemele lor de cuplu este Locuiți cu parinții? Și in cazul unui raspuns afirmativ cel puțin jumatate din fondul problemei s-a clarificat pe loc. Traiul alaturi de parinții lui sau ai ei are și el o anumita doza de farmec. In primul rand te gasești cumva in poziția musafirului invitat la masa și beneficiezi de avantajele statutului respectiv. Excluzand cazurile ciudate din punctul meu de vedere in care intre copil și parinți nu exista o relație prea buna, jumatatea adusa de acesta in sanul familiei este un motiv de bucurie.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

