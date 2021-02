Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani a fost grav ranit de un crocodil dupa o lupta de doua ore in lacul Tanganyika, in districtul Nkasi din vestul Tanzaniei, a anuntat sambata un oficial citat de Xinhua, noteaza Agerpres. Comisarul districtului Nkasi, Said Mtanda, a declarat ca reptila l-a atacat pe barbatul identificat…

- Au trecut opt ani de cand Alexandru Arșinel a suferit un transplant de rinichi, iar starea sa de sanatate este una foarte buna. Actorul a primit atunci un rinichi de la un tanar de 23 de ani care s-a sinucis.

- Un nou episod din ”Survivor Romania” s-a desfașurat la Kanal D, cu mari surprize. Cele doua echipe au avut parte din nou de momente grele, atunci cand a fost vorba de nominalizare. Deciziile au fost grele, iar cei care au fost scoși din competiție au fost surpriza acestui ultim episod. Alexandra Stan,…

- Succes enorm pentru o echipa de medici din Statele Unite, care a realizat un transplant simultan de fața și maini. Pacientul este un tanar de 22 de ani, ars grav in 2018 in urma unui accident rutier.

- Un autoturism a intrat in aceasta dimineața intr-un gard de beton, pe raza satului Zaharești, comuna Stroiesti, dupa ce șoferul in varsta de 25 de ani a pierdut controlul volanului. ”O singura persoana a fost implicata, șoferul de 25 de ani care nu a ramas incarcerat. Au intervenit pompierii militari…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata, iar alte 39 au ramas fara adapost in urma viiturilor provocate de ploile abundente in regiunea sudica Mtwara din Tanzania, unde sute de case au fost avariate si inundate, au anuntat miercuri autoritatile, relateaza agentia Xinhua potrivit Agerpres. Persoana…

- Un tanar de 30 de ani din Oțelu Roșu a cazut de la etajul 4 al blocului in care locuia și din fericire a scapat cu viața. Evenimentul, care se putea termina tragic, s-a petrecut in cartierul Tineretului din orașul carașean. Barbatul a fost gasit de catre vecinii sai, care au ieșit speriați din case…