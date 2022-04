La solicitarea Federației Ucrainene de Scrima, Universitatea Politehnica Timisoara a venit in sprijinul delegației ucrainene de floreta, oferindu-le cazare și masa la Casa Politehnicii nr. 2, pentru perioada 9-13 aprilie. De menționat ca in data de 9 aprilie acestia au venit de la Campionatul Mondial de la Dubai, iar in data de 13 aprilie s-au […] Articolul Intre doua competiții majore, naționala de floreta a Ucrainei s-a pregatit la Universitatea Politehnica din Timișoara, impreuna cu lotul Romaniei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .