Intre 8 și 12 Septembrie 2022, Grupul Skepsis va organiza la Alba Iulia cea de-a VIII-a editie a Festivalului International de Teatru de Tineret „APOLLO”. Editia din acest an a festivalului propune 12 spectacole oferite de 10 grupuri participante, reprezentand 7 țari. In ansamblu, 90 de actori se vor intrece in a caștiga aplauzele publicului, […] The post Intre 8 și 12 septembrie 2022, la Alba Iulia are loc vea de-a VIII-a ediție a Festivalului International de Teatru de Tineret „APOLLO”. Vezi programul first appeared on albaiuliainfo.ro .