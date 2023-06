Stiri pe aceeasi tema

- 27-29 iunie 2023| Filme premiate la Cannes, producții americane independente, și pelicule romanești sosesc la Sebeș. PROGRAM 27-29 iunie 2023| Filme premiate la Cannes, producții americane independente, și pelicule romanești sosesc la Sebeș. PROGRAM Finalul lunii iunie aduce caravane cu filme bune la…

- Vara incepe la Pitești cu filme premiate la festivaluri internaționale, in primul week-end din iunie, la Cinema ”București”! Vineri debuteaza American Independent Film Festival – Itinerant, o caravana cu filme americane, recunoscute pentru poveștile lor curajoase și actorii de renume. Pe 2 iunie, spectatorii…

- Primul weekend de vara vine cu filme premiate la festivaluri internaționale, la Cinema „București”. Vineri debuteaza „American Independent Film Festival – Itinerant”, o caravana cu filme americane, recunoscute pentru poveștile lor curajoase și actorii de renume. Pe 2 iunie, spectatorii se vor putea…

- Primul weekend din iunie incepe la Pitești cu caravane de filme premiate la festivaluri internaționale, trei zile la rand, intre 2 și 4 iunie.Vineri, 2 iunie, debuteaza la Cinema „București” American Independent Film Festival – Itinerant, o caravana cu filme americane. Va fi proiectat in premiera filmul…

- E pericoloso sporgersi, filmul de debut al regizorului Nae Caranfil, intra din nou in cinematografele din toata țara, la 30 de ani de la premiera. O comedie de dragoste lansata in secțiunea Quinzaine des realisateurs la Festivalul de Film de la Cannes din 1993, E pericoloso sporgersi va putea fi urmarit…

- La 30 de ani de la premiera, filmul de debut al regizorului Nae Caranfil intra din nou in cinematografele din toata țara. O comedie de dragoste lansata in secțiunea Quinzaine des realisateurs la Festivalul de Film de la Cannes din 1993, E pericoloso sporgersi va putea fi urmarit pe marele ecran in varianta…

- Gala Premiilor GOPO. Ce producții ale cinematografiei romanești au fost premiate in acest an Continue reading Gala Premiilor GOPO. Ce producții ale cinematografiei romanești au fost premiate in acest an at Tabu.

- Sase critici de la Hollywood Reporter au introdus doua filme romanești in topul „Cele mai bune 50 de filme ale secolului 21”, scrie evz.ro. Cel mai bine clasat este filmul „4 luni, 3 saptamani și 2 zile” (2007). Pelicula care a caștigat Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes a ocupat locul 9.…