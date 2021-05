Stiri pe aceeasi tema

- „Cand l-am vazut, am intrebat doar atat: E mort?!”, iși amintește Gabriela Șpac momentul in care fiul ei de 23 de ani i-a fost adus in fața ușii acoperit de sange, la inceput de martie 2017. Doua zile mai tarziu, stana familiei avea sa fie cuprinsa de flacari, care au mistuit in totalitate rezervele…

- Scene socante la Galati. Zeci de caini fara stapan au fost capturati de persoane necunoscute, bagati in saci de rafie si apoi au fost aruncati la groapa de gunoi a manastiririi Tudor Vladimirescu. Animalele au fost salvate de membrii unei asociatii. Unii caini sunt in stare grava din cauza asfixierii.

- Noua sucursala se afla la parterul centrului comercial „Mercur City Center” din Alba Iulia și beneficiaza de o zona de Self Service 24 Banking, accesibila non-stop Noul spațiu BCR din Alba Iulia le ofera clienților o altfel de experiența bancara, atat prin infrastructura și design, dar și prin sprijinul…

- Mai mulți elevi din cadrul Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” din municipiul Targu Jiu, impreuna cu polițiștii de la Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații, au realizat primele treceri de pietoni 3D. Treceri de pietoni 3D Patru elevi de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, au desenat,…

- Dorința gigantului Volkswagen de a deveni un constructor exclusiv electric se afla la peste un deceniu de a se materializa. Totuși, fundația pentru aceasta tranziție este deja așezata. Compania a anunțat ca lucreaza la o noua platforma denumita Scalable System Platform. Arhitectura va sta la baza multor…

- Polițiștii locali aflați in patrulare aseara, in jurul orei 22.30, au observat pe str. Crizantemelor colț cu Spl. Tudor Vladimirescu, un barbat care se deplasa cu bicicleta neechipata corespunzator cu lumini. Acesta a fost oprit și legitimat, stabilindu-se ca se numește S.A., de 19 ani, cu domiciliul…

- Redam mai jos comunicatul de presa:„Instituția Prefectului – Municipiul București informeaza ca, astazi, 02 martie 2021, s-a desfașurat ședința extraordinara a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența.Avand in vedere evoluția pandemiei de COVID-19 cauzata de noul coronavirus SARS-CoV-2…

- Anul trecut, numarul turistilor din jud. Cluj a scazut cu 62% fata de 2019 Cluj - Napoca. Foto: Arhiva. Numarul turiștilor a scazut în județul Cluj cu 62% în 2020, fața de 2019, din cauza pandemiei, potrivit datelor Direcției Județene de Statistica. Experții…