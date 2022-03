Intrare liberă de 8 Martie la trei muzee MMB De 8 Martie, intrarea va fi libera la Colectia de Arta Ligia si Pompiliu Macovei, Muzeul Frederic Storck si Cecilia Cutescu Storck si la expozitia tematica „Dress Code. Parfum de secol XIX” de la Palatul Sutu, anunta Muzeul Municipiului Bucuresti. La realizarea lor au contribuit femei care si-au pus amprenta asupra vietii artistice a Bucurestiului de secol XIX si XX si, intrand in cele cele trei muzee, oaspetii pot afla povestea vietii, a creatiei lor si a unui mod de a intelege si trai daruind bucurie celor din jur. Un refugiu din realitatea cotidiana pentru iubitorii de arta si frumos este atelierul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

