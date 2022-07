Stiri pe aceeasi tema

- Timp de 41 de ani, un barbat din India s-a dat drept altcineva. Folosind atația ani o alta identitate, cu siguranța ca a ajuns și el sa creada ca e de-adevaratelea persoana aceea. Cum e posibil sa se intample una ca asta? Uite ca e… Am spus ca intamplarea e din India. Și inca de multa vreme. Așa ca,…

- Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata in urma unei uriase alunecari de teren care s-a produs pe santierul unei cai ferate din Marangching, satul Manipur, nord-estul Indiei, a anuntat armata, in timp ce echipele de salvare incearca in continuare, la o zi dupa dezastru, sa gaseasca oamenii dați…

- Mai multe state din India, inclusiv Bihar și Telangana, au avut parte de proteste violente, dupa ce guvernul a anunțat un plan de a angaja soldați cu contracte pe perioada determinata, in loc de contracte permanente de munca, scrie BBC. Protestatarii au devenit violenți și au incendiat mai multe trenuri…

- Poliția din nordul Indiei a deschis focul in aer, joi, in incercarea de a restabili ordinea la protestele care au erupt ca urmare a unei controversate reforme a sistemului de recrutare in armata, relateaza Reuters.

- Șoferii, dar nu numai, au observat de multe ori ca obiectele pe care le vad in oglinda retrovizoare par a fi mult mai departe decat sunt in realitate și asta a fost un adevarat mister. Mulți se intreaba care e cauza.

- Un val de caldura intensa s-a abatut asupra nordului Indiei, temperaturile atingand un record de 49,2 grade Celsius in unele zone din capitala New Delhi, informeaza luni site-ul BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministrii agriculturii din G7 au criticat sambata decizia Indiei de a interzice exportul de grau dupa un recent val de caldura, spunand ca aceasta „nu va face decat sa exacerbeze criza” in aprovizionarea cu cereale, care este deja sub presiune din cauza razboiului din Ucraina, informeaza AFP. ”Daca…

- Oul este, cu siguranța, vedeta culinara a sarbatorilor pascale, atunci cand creștinii de pretutindeni onoreaza tradițiile și obiceiurile de Paște, prin inroșirea oualor. Ce beneficii are oul asupra organismului uman. Specialiștii iți recomanda sa il consumi destul de des. Cum se gatesc ouale și ce beneficii…