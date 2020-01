Într-un cartier din Iași a fost ÎMPUȘCAT un bărbat de 40 de ani. Agresorul nu a fost încă prins Incidentul a avut loc vineri dimineața, in jurul orei 4.00, in cartierul ieșean Pacureț. Un barbat de 40 de ani a fost impușcat in spate, in urma unui conflict spontan cu un alt barbat, potrivit Mediafax.ro. „Este vorba despre un pacient in varsta de 40 de ani, de etnie roma, victima a unei agresiuni prin impușcare la nivelul hemitoracelui stang posterior, in cartierul Pacureț. Clinic prezinta o plaga de aproximativ 8 mm diametru, iar la examenul CT s-a observat un corp strain metalic, proiectil, in mediastin, retroaortic cu o fractura de coasta", a declarat Diana Cimpoeșu, medic șef… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

