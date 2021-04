Într-o țară europeană, accesul în baruri și restaurante se face pe bază de test COVID Danemarca și-a redeschis barurile și restaurantele in urma cu o saptamana, insa accesul se face pe baza unor teste și cu respectarea distanțarii sociale. Pentru a evita cozile interminabile de la centrele de testare, patronul unui PUB a avut ideea de a-i testa pe cei care doresc sa intre in local. Pe langa faptul ca nu așteapta la coada, clienții primesc și o bere gratis. De la inceputul pandemiei, Danemarca a inregistrat 250 de mii de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 2500 de decese cauzate de COVID, la o populatie de aproape 6 milioane de locuitori. Post-ul Intr-o țara europeana, accesul… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

