- Papa Francisc oficiaza Slujba de Paste dedicata Invierii lui Iisus Hristos si ofera binecuvantarea 'Urbi et Orbi' de la bazilica Sfantul Petru din Vatican, transmite duminica DPA. Ceremonia se desfasoara cu incepere de la ora 10:00 (ora Romei - 08:00 GMT), in cerc restrans din cauza restrictiilor…

- Papa Francisc i-a chemat pe credinciosi la Vigilia Pascala din Sambata Mare sa nu-si piarda speranta in criza prelungita a coronavirusului, noteaza dpa si vaticannews. ‘La ceas de intuneric, cand omenirea se confrunta cu pandemia si alte boli, crestinii trebuie sa puna la inima mesajul de Paste al ingerului…

- Papa Francisc a condus vineri seara procesiunea "Drumul Crucii" pe esplanada bazilicii Sfantul Petru, insa pentru al doilea an consecutiv devotiunea a avut loc fara public, din cauza restrictiilor sanitare impuse de pandemia de COVID-19, insa cu participarea unor copii italieni, informeaza AFP.…

- Papa Francisc a oficiat slujba din Duminica Floriilor catolice in Bazilica Sfantul Petru, aproape goala din cauza restrictiilor pentru combaterea coronavirusului, indemnand credinciosii sa fie apropiati de saraci si de cei aflati in suferinta, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Inaintea…

- Credinciosii catolici sarbatoresc, duminica, 28 martie, Floriile, zi care aminteste de intrarea lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic și de maslin. In mod traditional, in Duminica Floriilor, Arhiepiscopia Romano-Catolica organiza o procesiune pe strazile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a felicitat duminica, intr-o conversatie telefonica, pe Papa Francisc pentru recenta sa vizita in Irak, pe care a descris-o ca fiind un "adevarat moment de cotitura" pentru Orientul Mijlociu, conform unui comunicat al Palatului Elysee citat de AFP preluat de…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a declarat marti ca tara sa ar putea sa invete din efortul de vaccinare al Israelului impotriva COVID-19, relateaza DPA, potrivit AGERPRES. Evocand acest important progres in cadrul vizitei de stat a presedintelui israelian Reuven Rivlin la Berlin,…

- (sursa foto: Captura video) Papa Francisc, 84 de ani, si ayatolahul siit al Irakului, Ali al-Sistani, 91 de ani, au avut prima intrevedere din istorie. In aceste 45 de minute de discutii, intre patru ochi, cei doi lideri spirituali au vorbit despre pace, despre sentimente de unitate dar, in acelasi…