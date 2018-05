O suta de romani de succes vor fi premiati in Anul Centenarului de catre Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, intr-un proiect care isi propune sa scoata in evidenta primele zece personalitati romanesti din zece tari ale lumii in care se afla comunitati importante de conationali ai nostri, a anuntat sambata, la Deva, ministrul Natalia Intotero.



Primul eveniment din acest proiect este programat pe 16 mai, la Bruxelles, prin implicarea Misiunii Diplomatice a Romaniei, prilej cu care simbolul capitalei Belgiei, Manneken Pis, va fi imbracat de primaria locala in costum de calusar.

…