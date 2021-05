Stiri pe aceeasi tema

- Presa locala scrie ca printre cei aflați sub control judiciar se afla și fostul viceprimar, actualul city manager al Iașului, Gabriel Harabagiu. In urma perchezițiilor efectuate luni la Primaria Iași, 23 de persoane au fost audiate pe parcursul intregii nopți, iar procurorii DIICOT au decis, conform…

- „Instituțiile statului sint capabile sa faca fața provocarilor la zi și țin sub control situația”. Despre acest lucru a anunțat deputatul Sergiu Sirbu, dupa ședința Comisiei securitate naționala, aparare și ordine publica la care au participat ministrul Afacerilor Interne, ministrul Apararii, directorul…

- "In dosarul la care faceti referire, aflat pe rolul Serviciului teritorial Iasi, se efectueaza acte de urmarire penala in rem (fata de fapta) iar, in acest moment, alte date nu pot fi comunicate public deoarece informatiilor le sunt incidente art. 12 alin.1 lit. e) si f) din Legea 544/2001", a transmis…

- Premierul interimar Aureliu Ciocoi l-a convocat dimineața pe ministrul in exercițiu al Afacerilor Interne, Pavel Voicu pentru a discuta cazul privind rapirea pe teritoriul Republicii Moldova a fostului judecator ucrainean Nicolae Ceaus.

- Prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi l-a convocat in aceasta dimineața pe ministrul in exercițiu al Afacerilor Interne, Pavel Voicu. Subiectul discuției a fost cazul ieșit din comun privind rapirea pe teritoriul Republicii Moldova a cetațeanului ucrainean Nicolae Ceaus, act comis la 3 aprilie curent.…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Pavel Voicu, a declarat, astazi, in cadrul unui briefing de presa, ca acțiunile de cautare a persoanelor implicate in rapirea fostului judecator Nicolae Ceaus continua și la aceasta ora. Potrivit lui Voicu, la o ora dupa rapire, a parvenit…

- Omul pus de Clotilde Armand sa coordoneze serviciul de presa al Primariei Sectorului 1 lanseaza un atac public la adresa oamenilor care detin in prezent cele mai importante functii din sistemul de justitie. Din noua postura de interfata intre public si o institutie publica, fostul jurnalist Ionel…

- Comunicat de presa: Numarul testelor COVID-19 efectuate trebuie inclus in calculul incidenței și in impunerea restricțiilor Am transmis o interpelare miniștrilor Sanatații și Afacerilor Interne prin intermediul careia am solicitat includerea numarului de teste COVID-19 efectuate, la nivelul fiecarei…