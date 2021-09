Interzis pentru frizeri: Noul stil al talibanilor Talibanii au interzis frizerilor din provincia afgana Helmand sa rada si sa fasoneze barbile, sustinand ca acest lucru incalca interpretarea lor a legii islamice. Potrivit BBC, Politia religioasa talibana a spus ca oricine va incalca noua regula va fi pedepsit. Unii barbieri din capitala Kabul au spus ca au primit de asemenea ordine similare. „Nimeni nu are dreptul sa se planga”, se arata in anuntul vazut de BBC . „Militantii continua sa vina si sa ne ordoneze sa nu mai fasonam barbile”, a spus un barbier din Kabul. „Unul dintre ei mi-a spus ca pot fi trimis inspectori sub acoperire pentru a ne… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

