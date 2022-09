Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a anuntat joi ca pe 1 octombrie va demara o caravana a digitalizarii, mai ales in comunitatile mici. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Guvernul vrea sa adopte miercuri proiectul de lege care va interzice folosirea și achiziția de produse și servicii de tip antivirus de la entitați provenind din Rusia sau aflate sub controlul acestei țari, pe motiv ca, in contextul razboiului din Ucraina, Rusia ar putea exploata aceste soft-uri intr-un…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a vorbit marti seara, la Euronews, despre cauzele haosului creat in urma anuntului companiei aeriene Blue Air ca suspenda toate zborurile din Romania. In aceasta situatie critica am ajuns „exclusiv din vina PNL si PSD", a spus presedintele USR, adaugand ca „statul roman…

- Președintele USR, Catalin Drula, a vorbit marți seara, la Euronews, despre cauzele haosului creat in urma anunțului companiei aeriene Blue Air ca suspenda toate zborurile din Romania. In aceasta situație critica am ajuns „exclusiv din vina PNL și PSD”, a spus președintele USR, adaugand ca „statul roman…

- Rusia continua sa bombardeze constant pe frontul Harkov din nord-estul Ucrainei pentru a bloca fortele ucrainene si a preveni utilizarea lor in contraatacuri in alte regiuni, a declarat vineri Ministerul Apararii britanic, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Scandalul Clotilde Armand - PNL continua la Sectorul 1. Primarul de la USR a precizat ca va depune plangere penala pe numele mai multor liberali, inclusiv ministrul Sebastian Burduja. La randul lor, cei din PNL ameninta cu plangeri penale. Si ministrul Burduja a reactionat, intr-un raspuns pentru „Adevarul”…

- Ministrul roman al Digitalizarii, Sebastian Burduja, a precizat ca Republica Moldova este ”la ani lumina” fata de Romania in privinta digitalizarii institutiilor statului si ca a reusit acest lucru printr-un program al Bancii Mondiale ce a fost implementat in 10 ani, anunța news.ro. Fii la…

- Romania moderna, verde și digitalizata, asta e misiunea guvernanților in urmatorii ani, doar ca realitatea este hilara. La ANAF, președintele promite o adevarata revoluție, mai ales ca avem nevoie de incasari la buget, doar ca in fapt ne omoara digitalizarea, sunt folosite programe vechi. Și in alte…