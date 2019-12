Sistemul de pensii se afla intr-un pericol iminent in conditiile scaderii simtitoare a numarului persoanelor active, astfel ca populatia trebuie incurajata sa economiseasca bani pentru pensie prin sistemul de pensii administrat privat, care confera mai multa siguranta contribuabililor datorita trasabilitatii banilor si transparentei, a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, intr-un interviu acordat AGERPRES. Ministrul a caracterizat Pilonul 2 drept un sistem de pensii corect, care da masura corectitudinii in raport cu contributiile realizate de oameni in vederea perioadei de retragere din…