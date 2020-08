Interviul cu Portocală - Ce a vrut sa spuna poetul Interviul cu Portocala Ce a vrut sa spuna poetul1. Ca el e baiat bun, lumea e rea ca nu-l apreciaza.2. Ca Ponta e nasol. De parca asta ar fi o noutate...3. Ca ne arata el pe cine sa votam și pe cine nu. Ce am ințeles eu1. Ca celor doi ziariști le-au trebuit 14 ore ca sa traga cu forcepsul de la el fraze scurte, și alea incoerente, și care-mi seamana mult cu argumentația primarului din serialul Las Fierbinți. 2. Ca a fost impins sa vorbeasca, pentru a arata ca cineva, acolo, sus, il iubește. De parca și asta ar fi o noutate...3. Ca, in ciuda acestor lucruri, omul e terminat. Are nevoie de psiholog,… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

