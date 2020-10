Stiri pe aceeasi tema

- Marile puteri incearca sa atraga tarile mai mici, cum este Republica Moldova, in lupta lor geopolitica, afirma presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, intr-un interviu acordat AGERPRES. Liderul de la Chisinau, care candideaza din nou la alegerile prezidentiale din 1 noiembrie, vorbeste despre…

- Unul dintre principalii lideri politici pro-europeni de la Chisinau, Maia Sandu, vorbeste, intr-un interviu acordat Agerpres, despre importanta alegerilor prezidentiale care vor avea loc pe 1 noiembrie in Republica Moldova. Lider al Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu a…

- Madalin Necșuțu, corespondent Balkan Insight la Chișinau, reporter la Centrul de Investigații Jurnalistice, vorbește despre un început perioadei electorale pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Madalin Necșuțu: „Ce am putut observa eu în aceasta saptamâna,…

- Vicepreședintele Parlamentului de la Chișinau trage un semnal de alarma cu privire la un depozit de armament al Rusiei din Republica Moldova. Mihai Popșoi, vicepreședintele Parlamentului din Republica Moldova, este de parere ca depozitul de armament din Transnistria reprezinta un adevarat pericol.…

- CHIȘINAU, 18 iul. Sputnik. Ministerul Sanatații a publicat cu puțin timp in urma date noi cu privire la evoluția cazurilor de COVID-19. Astazi in Republica Moldova au fost confirmate 300 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dintre care 12 in Transnistria. Din numarul total de cazuri,…