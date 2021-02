Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare impotriva coronavirusului din Romania a intrat in faza a doua, dar mai multe persoane care ar putea beneficia acum de vaccin au probleme in a gasit un loc liber. Felicia Tomescu, soția regretatului Traian Tomescu, fost antrenor emerit și membru de onoare al FRF, a povestit pentru…

- Arhiepiscopul Tomisului a spus referitor la campania de imunizare din Romania ca „rugaciunea vindeca mai mult decat vaccinul”. IPS Teodosie spune ca nu se va vaccina anti-coronavirus intrucat sufera de alergii. „Patriarhia ne-a dat o recomandare, este normal sa ne dea. Daca e boala, noi ne implicam…

- Parintele Constantin Necula sustine ca este extrem de periculos daca se crede ca vaccinul anti-COVID e o incalcare a unei dogme. "In mana lui Dumnezeu, din cand in cand, stau și astfel de vaccinuri", spune unul din cei mai cunoscuti preoti din Romania.Campania de vaccinare din Romania a ajuns la putin…

- Campania de vaccinare impotriva virusului Covid-19 in Romania a inceput de 9 zile, iar la Campia Turzii și Turda, de astazi, 4 decembrie. Intre timp s-au vaccinat peste 13.000 de persoane in toata... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vaccinul anti-COVID-19 continua sa starneasca o mulțime de polemici din partea scepticilor care nu cred in existența virususlui pandemic. Madalin Ionescu se numara printre cei care contesta tot ceea ce exista legat de noul coronavirus, iar recent și-a exprimat parerea personala cu privire la vaccinul…

- Seful Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea, dr. Valeriu Gheorghița, se declara bucuros ca vaccinul anti-Covid-19 a ajuns in Romania in condiții de siguranța. „Sunt bucuros ca au ajuns la Cantacuzino. Este singurul centru care are capacitatea de stocare, la minus 80 de…

- In categoriile de persoane care vor fi vaccinate anti-COVID conform strategiei nu au fost incluși și copiii de pana in 16 ani pentru ca „nu exista o indicație de utilizare”, spune medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania. „Pentru persoanele care au sub 16 ani nu exista,…

- 10,7 milioane de romani vor avea acces la vaccinul impotriva coronavirusului, dar numarul de doze poate sa creasca in funcție de nevoi. Campania de vaccinare ar trebui sa inceapa in luna ianuarie 2021. Anunțul a fost facut vineri de coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița.…