INTERVIU VIDEO | Andrei Rosu, ultramaratonist si antreprenor: Dupa experienta mea, au fost oameni care si-au gasit propriul Everest

Stiri pe aceeasi tema

- Solistul legendarei trupe Scorpions, Klaus Meine, una dintre cele mai mari voci din toate timpurile, a acordat, in exclusivitate pentru „Weekend Adevarul“, un amplu interviu, in care vorbeste despre caderea comunismului, despre amintirile sale legate de Romania si despre longevitatea artistica a trupei…

- Fostul președinte Ion Iliescu a rememorat, intr-un interviu in exclusivitate, cum a trait Revoluția din decembrie 89, cine au fost teroriștii, de ce au fost executați atat de repede soții Ceaușescu și cum anarhia a fost un pericol real pentru Romania acum 30 de ani.“A fost, așa cum spuneam,…

- Francisc Dobos (43 de ani) nu a stiut inca din copilarie ca vrea sa devina preot, chiar daca mergea cu drag duminica de duminica la biserica, ba chiar isi dorea orice altceva, numai preot sa nu fie. Insa cum caile Domnului sunt nebanuite, a inteles pana la urma de ce credinta e o bucurie si nu un sacrificiu,…

- Cercetarea, mediul academic, proiectele institutionale, eforturile umane, toate au un scop comun: o viata mai buna pentru membrii comunitatii. Prin aceasta intelegere a lucrurilor, putem afirma ca demersul educational aplicat prin oameni pentru oameni este foarte important. In aceasta cheie, la Iași,…

- Orice antreprenor la inceput de drum, desi poate avea o experienta impresionanta in domeniul in care isi deschide afacerea, nu inseamna ca este si suficient de pregatit pentru a conduce singur o afacere. Dincolo de experienta, pot aparea emotii, teama de esec si de a nu face ceva gresit. Gandirea si…

- Business in taximetrie sau la Uber? Cine face mai multi bani in Bucuresti? Pentru a afla raspunsul la aceasta dilema, am stat de vorba, mai bine de o ora, cu un antreprenor care are masini in ambele tabere.

- Sase oameni au murit iar 300 au fost raniti dupa ce Albania a fost lovita de cel mai puternic cutremur din ultimele decenii. Seismul a avut magnitudinea 6.4 iar epicentrul s-a situat la 30 de kilometri de Tirana. Cel mai afectat este orasul Durres, acolo unde mai multe cladiri s-au prabusit iar sute…