INTERVIU Superputerea Alinei Teianu-Cocioran, actrita a Teatrului Tandarica. Cum este sa te transformi in cele mai indragite personaje din Universul copiilor

Alina Teianu-Cocioran, actrița a Teatrului Țandarica, reușește sa aduca zambete pe fețele copiilor cu ajutorul unei superputeri. Alina se poate transforma in orice personaj indragit de copii și ii poate proiecta, astfel, direct in Universul desenelor animate. De-a lungul timpului, Alina s-a transformat in Zana cea Buna, in Alba-ca-Zapada, in Prințesa Dullybelly și chiar in Spiridușul Tamnesam. De asemenea, aceasta este și vocea din spatele multor personaje indragite, precum Peppa, Bubbles, Oița din „ Doctorița Plușica “ sau Skye din „ Patrula Cațelușilor “. Acum, Alina este Prințesa Clopoțica…