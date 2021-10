Stiri pe aceeasi tema

- La timpuri noi prieteni noi! Dupa eliberarea din inchisoare, Liviu Dragnea anunța optimist inființarea unei noi formațiuni politice. Alaturi de Codrin Ștefanescu, fostul lider PSD, lansa „Alianța pentru Patrie” (APP). Noua formațiune deja prinde contur, iar foști dușmani ai acestuia, astazi sunt membrii…

- "S-a discutat foarte mult, primii care au vorbit ca mi-am facut partid au fost cei de la noul PSD. Eu știți bine nu am ieșit public pana la momentul asta. Nu am spus nimic despre asta, nici Codrin nu a spus nimic despre asta. Prin octombrie am avut o discuție cu Codrin, el a venit des la mine la vizita,…

- Liderii PSD au discutat, luni, la ședința Consiliului Politic Național de la Neptun, despre fostul președinte al partidului, Liviu Dragnea. Potrivit unor surse participante la ședința, citate de digi24.ro , discuția a fost despre partidul pe care urmeaza sa și-l faca Dragnea. „A fost o discuție intre…