- Copreședintele AUR George Simion a aratat ca partidul sau este dispus sa „voteze” un ministru care nu vine din arcul guvernamentale dupa demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații, potrivit Agerpres . Doar ca pentru inlocuirea unui ministru nu este nevoie de un vot in Parlament, procedura…

- "Avea tuburile de drena, branulele prinse de corp… Avea dureri… A trebuit sa ma mișc extrem de repede, sa fac rost de o salvare privata și sa ma duc la București. Noi suntem din Valenii de Munte, Prahova. Apoi, mi-am sunat mama și i-am spus ca vin sa o iau. Pana sa o sun eu, mi-a spus ca nimeni nu…

- Ordonanta de Urgenta care prevede ca testarea pentru COVID-19 se va putea face și in farmacii a fost adoptata de Guvern, informeaza Hotnews . Testarea se va face exclusiv cu teste rapide antigenice, cu saliva sau nazale, și va fi contra cost. Ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat ca ministerul…

- Ministerul Sanatații a anunțat luni dimineața ca barbatul de 51 de ani, care a suferit arsuri pe 64% din suprafața corpului și care a fost tranferat in Belgia, a murit. Ministerul a trimis Corpul de control pentru a verifica modul in care a fost tratat acesta in 3 spitale din țara. Potrivit Ministerului…

- Ministerul Sanatații a fost informat, in aceasta dimineața, despre decesul barbatului in varsta de 51 de ani care, in data de 20 ianuarie 2021, a suferit o arsura prin electrocuție pe aproximativ 64% din suprafața corporala și politraumatism prin cadere de la inalțime, potrivit diagnosticului inițial,…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat ca pana in 2024 vom avea fundatiile, dar nu doar fundatiile, pentru spitale regionale la Craiova, Iasi si Cluj, dar ca trebuie construite spitale si la Bucuresti, Timisoara, Brasov, Sibiu, el remarcand ca ”sunt locuri in care infrastructura spitaliceasca…

- Pe 21 ianuarie 1885, se nastea la Bucuresti savantul George Valsan, primul doctor in geografie din Romania, care devenea membru al Academiei Romane la doar 35 de ani.Geograf, etnograf, profesor si scriitor, George Valsan a studiat la universitatile din Bucuresti, Berlin si Paris, unde i a avut maestri…