HeyNews.ro: Hey Patrisia Grebelnaia. Am vrea pentru inceput sa te prezinți și sa ne spui cine ești? Spune-ne mai multe lucruri despre tine pe care trebuie sa le afle prima data cineva care nu te-a descoperit inca. Patrisia Grebelnaia: Ma numesc Patrisia Grebelnaia, am 24 de ani, sunt dansatoare belly -dance, fotomodel, make-up artist. Sunt rusoaica crescuta in Romania de la varsta de 2 anișori! Sunt o persoana foarte deschisa cu publicul, atat online dar și in viața de zi cu zi! Colaborez cu foarte mulți artiști de manele, acolo sunt cel mai mult ceruta dar și placuta! Am fost ceva wow in manele…