Se spune ca pentru a avea expunere in media și, implicit, succes in show business-ul autohton e musai sa te muți in București. Nascuta in Sighetu Marmației, intr-o familie in care muzica a fost la loc de cinste dintotdeauna, Maria Hojda a urmat „regula" și a intrat pe radarul melomanilor in 2014, in momentul in […] INTERVIU Maria Hojda: „Ce frumoasa ar fi lumea daca, oglindita in arta, ar innobila toate sufletele existente pe acest pamant"