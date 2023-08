Stiri pe aceeasi tema

- Principalele masuri de reforma a sectorului bugetar planificate de Guvern, printr-un proiect de ordonanța de urgența, sunt reducerea numarului de consilieri, a numarului de secretari de stat, a membrilor consiliilor de administrație, reducerea cheltuielilor cu telefoanele mobile și abonamentele, reducerea…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca Executivul va accelera implementarea OUG prin care se va reforma sistemul bugetar. Ciolacu arata ca este conștient de presiunile care vor exista, dar a spus ca el nu va ceda sub nicio forma.”Il rog pe domnul ministru al Finanțelor Marcel Boloș sa finalizam rapid…

- Reforma sistemului bugetar anunțata de premier a produs un val de critici. Masurile privind reducerea costurilor din administrația publica au fost luate la bani marunți, iar declarațiile premierului Marcel Ciolacu, catalogate in fel și chip. Catalin Drula, președintele USR, a fost și el unul dintre…

- Premierul Marcel Ciolacu și Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, au prezentat astazi varianta finala a mult-anticipatei reforme fiscal-bugetare. Niciunul dintre cei doi politicieni nu a oferit insa nicio lamurire cu privire la latura fiscala a acestui pachet de masuri.

- Premierul Marcel Ciolacu vrea sa mearga mai departe cu revoluția fiscala. Și companiile cu cifra mare de afaceri sau cu profit in strainatate vor plati noi taxe. Pana atunci, ca sa mai distraga atenția, executivul vrea sa desființeze posturi la stat și sa faca economii in ministere, avand in vedere…

- Premierul Marcel Ciolacu se intalneste luni cu presedintele PNL, Nicolae Ciuca cu ministrul de Finante, Marcel Bolos si fostul ministru Adrian Caciu, la Guvern, la ora 14.00, tema intalnirii fiind masurile de reducere a deficitului bugetar au precizat surse politice pentru News.ro. Premierul anunta…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi ca in sedinta Executivului vor bifa o reforma esentiala din PNRR, si anume finalizarea primelor proiecte de invatamant dual, unde exista o mare asteptare a tuturor companiilor din Romania.”Un proiect foarte important vine din educatie, unde bifam o reforma…

- Cel mai mare pericol legat de reforma pensiilor speciale este ca legea sa fie adoptata, dupa care termenele sa fie prorogate, astfel incat reforma sa nu se intample niciodata, spune la RFI vicepreședintele USR Claudiu Nasui.„Macar acum mi se pare ca domnul Budai a ințeles ca toate pensiile de serviciu…