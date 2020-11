Stiri pe aceeasi tema

- ICR Paris desfasoara proiectul ”Impreuna cu creatorii romani din Franta in timpul si dupa coronavirus”. In asteptarea reluarii activitatii teatrelor, muzeelor, salilor de concert sau a cinematografelor, ICR Paris publica interviuri despre viata si proiectele a 15 artisti din Franta care promoveaza cultura…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a cerut luni turcilor sa boicoteze produsele franceze, acuzandu-l pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca desfasoara o "campanie de ura" impotriva musulmanilor, declaratii susceptibile sa creasca tensiunile dintre Ankara si Paris, relateaza AFP. "La fel cum…

- Cunoscutul profesor si sciitor islamist elvețian Tariq Ramadan, deja urmarit penal pentru violarea a patru femei, a fost pus sub acuzare joi, de data aceasta pentru violuri care dateaza din 2013-2014 denunțate de una dintre primii sai acuzatori, Mounia Rabbouj, potrivit AFP.Acuzarea fusese solicitata…

- Politia din Tunisia a declansat o ancheta dupa ce un deputat independent a justificat decapitarea unui profesor in Franta, estimand ca "trebuie asumate" consecintele oricarei "atingeri aduse profetului" Mahomed, informeaza luni AFP.Citește și: Adrian Streinu-Cercel: Epidemia a fost ținuta sub…

- Administratia de la Paris a anuntat, miercuri, reinstituirea starii de urgenta sanitara pe teritoriul Frantei, incepand din 17 octombrie. Presedintele Emmanuel Macron a dat insa asigurari ca autoritatile...

- Limba, cultura si civilizație romaneasca in Franta. Un curs opțional va fi predat in Hexagon de anul acesta, de catre profesori selectați. Este o inițiativa a Institutului Limbii Romane și a Ambasadei noastre la Paris.

- Urmare a demersurilor intreprinse de catre Institutul Limbii Romane ILR si Ambasada Romaniei in Franta, precum si a sprijinului oferit de catre Primaria localitatii Le Blanc Mesnil, Franta devine, incepand din acest an, a saptea tara din Europa in care va fi predat cursul optional de Limba, cultura…