Drumul catre o cariera de succes intr-o industrie mai mult a barbatilor a fost pavat in cazul Ligiei Ciornei de stiintele exacte. Debutul in lungmetraj al regizoarei Ligia Ciornei vine dupa ani de studii de specialitate, in prezent aceasta urmand cursurile doctorale la Facultatea de Film din cadrul Universitatii Nationale de Arta Teatrala si Cinematografica „I.L. Caragiale“.