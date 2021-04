Interviu. Invazia roboților, între exagerare și adevăr. Cum ar trebui omenirea să se comporte în era AI O trasatura des intalnita a inteligenței artificiale este, potrivit analiștilor, faptul ca sistemul respectiv este capabil sa invețe, cu sau chiar fara ajutoare externe, cu scopul de a se imbunatați permanent. Ceea ce mulți considera a fi periculos. In acest context, ar trebui oamenii sa… iși pazeasca spatele? Au fost multe incidente in ultimii ani, care au aratat limitarile pe care le au masinile. Spre exemplu, cunoscutul caz al „adolescentului” Tay al Microsoft – adica un bot. In sensul cel mai generic, botul este un software care efectueaza o sarcina automata pe Internet. Tay putea dialoga… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Alexei Navalnii, care face greva foamei in inchisoare, dupa ce i s-au refuzat ingrijirile medicale, spera sa fie vizitat de un medic. In schimb, a venit altcineva… El a fost vizitat de Maria Butina, condamnata pentru spionaj in SUA, scrie Washington Post. Butina facea un reportaj pentru…

- OLINT este un nume prezent pe piata din 1995, furnizand produse și servicii de calitate prin intermediul Supermarketului cu același nume. Compania este lider de piața la nivel local, atat locuitorii din municipiul Radauti cat si din localitatile pe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Compania de teatru independent feminist rom Giuvlipen ofera o serie de monologuri video cu povești inspiraționale, complexe și nefiltrate ale unor tinere care riposteaza fața de nedreptațile societații și viseaza la o viața mai buna.

- Inteligența artificiala și IoT (Internet of Things) ajuta oamenii prin oferirea de soluții inteligente (aparate electronice și electrocasnice interconectate cu alte echipamente care transforma o casa intr-o locuința inteligenta) care ne ofera nivelul maxim de confort in viața de zi cu zi. Numai ca AI…

- Platforma de social media Twitter a anuntat, luni, ca intentioneaza sa-si amplifice lupta impotriva dezinformarii, inclusiv prin posibilitatea de a le bloca definitiv accesul utilizatorilor care au fost atentionati de cinci ori, informeaza AFP, preluata de Agerpres. „Credem sa acest sistem de avertismente…

- Octavian Bellu, desemnat cel mai titrat antrenor al tuturor timpurilor de catre World Record Academy, a declarat, pentru AGERPRES, la implinirea varstei de 70 de ani, ca tot ceea ce are in prezent, dar si ce nu are, datoreaza gimnasticii. Dupa o viata petrecuta in sala, antrenorul sustine…

- Planeta se va confrunta cu un viitor cumplit, extincție in masa a vietaților, un declin al sanatații indivizilor și tulburari sociale puternice generate de schimbarile climatice, avertizeaza o echipa internaționala de cercetatori, conform The Guardian care citeaza un articol de specialitate, publicat…