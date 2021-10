Interviu inedit cu Nicolae Stanciu, înaintea meciului Germania – România (Video) Nicusor Stanciu a raspuns intrebarilor puse de sapte fosti jucatori romani din Bundesliga, inaintea meciului de vineri, cu Germania. Mijlocasul afla doar dupa ce raspundea numele celui care a pus intrebarea, prin intermediul FRF TV. Ovidiu Burca: Ce aspect al jocului ti-ai imbunatatit cel mai mult de cand ai plecat din Romania si care a fost lucrul care te-a suprins cel mai tare cand ai plecat din Romania, fotbalistic, dar nu numai? “Cred ca mi-am imbunatatit foarte mult conditia fizica, iar ca aspect al jocului, faza defensiva foarte mult. Ritmul m-a impresionat cel mai mult dupa plecarea de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

