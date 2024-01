Stiri pe aceeasi tema

- Estavana Polman (31 de ani), centrul celor de la Rapid, a oferit un interviu pentru GSP.ro in care a vorbit despre viața ei in Romania, cum s-a adaptat in București și la mentalitatea romaneasca dupa mulți ani in care a trait in Olanda și Danemarca. La un an distanța de cand venea in Romania datorita…

- In era digitala, cu atenția scurta și conținutul video in creștere rapida, #BookTok s-a afirmat ca un fenomen de pe TikTok care nu numai ca atrage tinerii, ci ii inspira sa se indrepte catre paginile carților. Randurile de mai jos exploreaza modul in care acest trend a schimbat paradigma lecturii in…

- Vine vacanța de iarna, un timp al tihnei și al bucuriei, in prezența unei carți preferate și a unei cani cu ceai aromat, langa bradul de Craciun. E timpul potrivit sa vorbim despre lectura, mai ales despre un club de lectura, pe care o bacauanca iubitoare de carți, Sanziana Balțatescu, l-a deschis la…

- Dezvoltarea unei cariere cu baze solide, indiferent de profesie, se cladeste cu ajutorul lecturii de specialitate. Daca iti doresti sa devii un psiholog de succes, atunci lectura unor carti de psihologie trebuie sa devina parte din rutina ta zilnica. Cartile care abordeaza subiecte din domeniul psihologiei…

- Premierul Marcel Ciolacu a acordat un interviu pentru UNICEF Romania cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, in cadrul caruia a facut referire la reforma educației și cum poate fi menținuta stabilitatea in acest sistem, cu schimbari frecvente de miniștri.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a refuzat sa raspunda daca isi va asuma responsabilitatea pentru ca nu a reusit sa previna atacul din 7 octombrie asupra Israelului, spunand ca va fi timp pentru astfel de intrebari "dificile" dupa ce razboiul se va incheia, relateaza CNN, potrivit news.ro.Duminica,…

- Sindromul de tunel carpian este o afecțiune comuna, ce presupune apariția unei presiuni asupra nervului median al tunelului carpian care se afla la incheietura mainii. Informații despre ce presupune aceasta afecțiune, care sunt simptomele și opțiunile de tratament aflam de la medicul Alina Olaru-Codreanu,…