- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca cei care il contesta și nu susțin Ucraina in razboiul dintre țara sa și Rusia nu ințeleg despre ce vorbesc. Zelenski spune ca unii oameni nu apreciaza beneficiile de a fi in NATO sau UE."Oamenii pot vota orice. Sunt liberi, asta e frumusețea democrației.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a inlocuit pe comandantul Forțelor de Aparare Teritoriala ale Ucrainei, care au jucat un rol important in fața acțiunilor ostile ale Rusiei, informeaza și Hotnews . Un ordin prezidențial publicat luni, 9 octombrie, a anunțat numirea generalului-maior Anatoliy…

- Președintele Ucrainei este așteptat in Romania saptamana viitoare. Volodimir Zelenski ar veni in vizita in țara noastra pe 10 octombrie, potrivit romaniatv.net , care citeaza surse oficiale. Aceasta ar fi prima vizita a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski in Romania de la invazia Rusiei in Ucraina.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a mulțumit soldatilor ucraineni din Fortele Aeriene, care lupta impotriva rachetelor rusesti si a atacurilor cu drone in fiecare zi si noapte: Este important sa ne amintim ca fiecare tinta distrusa este o viata salvata, a declarat liderul ucrainean intr-un…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și soția acestuia au sosit in Statele Unite, cu prilejul Adunarii Generale a ONU, care se desfașoara la New York. Deși Rusia este membru permanent al ONU, președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu participa la aceasta reuniune. Delegația pe care Rusia a trimis-o…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat vineri ca nu poate exista "o pace durabila in Ucraina, nici macar in Europa", pana cand Rusia nu se va retrage din Crimeea, Donbass si alte teritorii ocupate in tara sa, relateaza AFP.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski sustine ca in Ucraina s-ar putea organiza alegeri in anul 2024, chiar daca razboiul continua, daca partenerii occidentali contribuie financiar, parlamentul de la Kiev aproba, iar toti alegatorii au acces la urne, transmite Agerpres . Reuters a consemnat duminica…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminica, intr-o vizita la Ivano-Frankivsk, in vestul tarii, ca razboiul „ajunge pe teritoriul Rusiei, in centrele sale simbolice si in bazele sale militare”, relateaza AFP. Liderul de la Kiev a apreciat ca „este un proces inevitabil, natural si…