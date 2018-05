Stiri pe aceeasi tema

- Ana Cleger, fosta internaționala cubaneza și jucatoare cheie la Alba Blaj, echipa din Romania calificata in Final Four-ul din weekend de la București, a adus cu ea in Europa tradiția voleiului, talentul propriu, dar și rețete tipice pe care și le prepara cand ii e dor de țara ei. Final Four-ul Ligii…

- Sarbul Darko Zakoci e de noua ani in Romania și a reușit sa duca echipa ardeleana in Final Four-ul Ligii Campionilor. E omul in jurul caruia se invarte totul la Blaj. Are mana libera sa faca tot ce vrea: gandește singur transferurile și programul echipei. El e Darko Zakoci, un antrenor aplicat și serios…

- Timea Bacsinszky (28 de ani, 46 WTA) a exersat limba romana intr-un interviu acordat inaintea infruntarii Romania - Elveția din Fed Cup. Duelul dintre Romania și Elveția va avea loc intre 21 și 22 aprilie in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, pe zgura. Meciurile vor putea fi urmarite in format liveTEXT…

- Sennheiser, producatorul german de produse electronice de inalta calitate, a anuntat ca va deschide o fabrica in Romania, aceasta urmand sa fie construita la Brasov. Intr-un comunicat de presa, compania Sennheiser a precizat ca noua baza de productie “va asigura si mai multa flexibilitate pentru a acoperi…

- Celebrul actor ne va reprezenta la The Philip K. Dick Film Festival, cu filmul „The Wanderers/Vanatorul de spirite”. Producția „The Wanderers/Vanatorul de spirite” – un thriller supernatural cu Armand Assante, Lior Ashkenazi, Raluca Aprodu si Razvan Vasilescu – cucerește America intr-un parcurs de festivaluri…

- Condamnati la ani grei de puscarie si dati in urmarire internationala pentru ca au scos la produs fete de 13 ani, doi proxeneti – sot si sotie – au transmis un mesaj incredibil autoritatilor din Romania.

- Sportiva tricolora Daniela Haralambie si-a incheiat participarea la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeonChang cu locul 25 la sarituri cu schiurile, unica proba feminina din programul olimpic.

- Proiectul parcului eolian de 1.000 de MW, in valoare de un miliard de euro pe care o companie olandeza vrea sa il construiasca in Romania, are toate autorizatiile iar proiectul ar putea fi demarat chiar in acest an, spune directorul general al companiei, potrivit Economic.Net. Totul…