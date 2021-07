Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 17 iun - Sputnik. Tot mai mulți tineri iși doresc propria locuința și depun cereri pentru programul guvernamental Prima Casa. Cel puțin asta susțin reprezentanții Guvernului in exercițiu, care au votat in ședința de miercuri alocarea a inca 9,5 milioane de lei pentru acest program. © Sputnik…

- O vedeta Antena 1 a fost amenința. Totul se intampla dupa ce Mirela Vaida a trecut prin același episod șocant, care a fost soldat cu un atac in timp ce vedeta prezenta Acces Direct. Vedeta Antenei 1, amenințata cu mutilarea Ei bine, acum asistenta tv de la Acces Direct, Cosmina Adam, a povestit ca a…

- La 82 de ani, Irina Loghin a adunat amintiri memorabile din cariera ei, iar povestile sale fac si azi furori in emisiuni TV. Solista de muzica populara a fost recent invitata lui Dan Negru, in emisiunea "Legendele", din cadrul Observatorului de la Antena 1, si a rememorat episoade incredibile pe care…

- O micuța concurenta pasionata de muzica populara le-a dat ocazia Loredanei și lui Ștefan Banica sa țina un recital de excepție in cea de-a doua ediție Next Star, difuzata sambata, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Reputata artista de muzica populara Irina Loghin a facut dezvaluiri șocante despre traumele ei din copilarie. Invitata in cadrul emisiunii Legendele, cu Dan Negru de la Antena 1, cantareața a povestit ca a trait un adevarat calvar atunci cand era un copil. Irina Loghin a fost la un pas sa fie mancata…

- Talent show-ul Next Star revine, sambata, de la ora 20.00, la Antena 1, cu un nou sezon și cu cei mai talentați copii ai Romaniei! Loredana Groza face parte din juriu și anul acesta. Incepand din 22 mai, in fiecare sambata seara, Dan Negru va aduce in fața celor de acasa, dar și a juraților Loredana,…

- Dan Negru este unul din cei mai bine platiți și una din cele mai populare vedete de tv din Romania. Pe langa asta, celebrul moderator are producții de succes și dincolo de Prut. In aceasta perioada se afla la Chișinau unde filmeaza pentru show-urile difuzate de Prime TV Moldova. Dan Negru celebrul și…

- Guvernul țarii noastre va primi aproape 25 de milioane de euro de la Banca Mondiala pentru a procura vaccinuri anti-COVID-19. Asta dupa ce Banca Mondiala a aprobat Finanțarea Adiționala pentru Proiectul „Raspuns de urgența la COVID-19 in Republica Moldova”.