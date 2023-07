INTERVIU. Cum descrie un cunoscut istoric italian România: „Transformarea din ultimii 50 de ani e spectaculoasă” In comunism, a dormit in mașina in fața Salii Palatului din București, ca nu și-a permis sa stea la hotel. Iși amintește perfect cum conducea pe Magheru și nu mai intalnea nicio alta mașina. La 50 de ani distanța, Francesco Guida spune ca e „cu adevarat terorizat de traficul din Bucuresti”, dar peste toate, vede evoluția țarii noastre. Profesorul italian de istoria Europei central-rasaritene analizeaza, intr-un interviu pentru Libertatea, parcursul Romaniei de la comunism la Uniunea Europeana. A publicat 11 carti si peste 180 de eseuri. A predat istoria Europei central-rasaritene la universitatile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

