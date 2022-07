Stiri pe aceeasi tema

- Intre 17 și 24 iunie 2022, la Cluj-Napoca are loc Transylvanian Clusters International Week. Evenimentul, organizat de Consorțiul Clusterelor din Transilvania de Nord, a ajuns la cea de a 7-a ediție, de data aceasta intr-un format extins de o saptamana cu multe oportunitați antrenante și activitați…

- Un inginer Google, Blake Lemoine, a fost suspendat de catre companie pentru publicarea unor conversații dintre acesta și LaMDA (Language Model for Dialog Applications), un soft de inteligența artificiala.Conversațiile le puteți citi aici și, intr-adevar, sunt impresionante. Dar aș spune ca este greu…

- Meta va pune in aplicare o schimbare in strategia inspirata parca de la Google – mutarea din zona de consumer pe zona de business a unui produs incununat de esec. Este cazul difuzoarelor Portal, care au fost afectate inca de la inceput de faima negativa a companiei americane – oamenii au considerat…

- Elon Musk, directorul executiv al Tesla, le-a cerut angajaților sa se intoarca la birou sau sa „se prefaca ca lucreaza in alta parte”, potrivit unei note trimise personalului, relateaza The Guardian.Aproximativ 30% dintre angajații cu munca de birou din SUA inca lucreaza de acasa, conform lui Nick Bloom,…

- Zeci de artiști vor face show la ediția din acest an a Musicalling Showcase, parte din Romanian Creative Week, in perioada 22 – 29 mai, in mai multe locații din Iași. Artiști cunoscuți, dar și nume noi din industria muzicala vor urca pe scena, dupa doi ani de pandemie. Musicalling aduce artiștii, care…

Aproximativ 28.300 de soldați ruși au fost uciși de la invadarea Ucrainei pana acum, potrivit forțelor armate ucrainene.

- Microsoft e gata sa isi duca web browserul Edge la nivelul urmator, odata cu integrarea unei solutii VPN in el. Poarta numele de Edge Secure Network si se afla in teste deocamdata. Se bazeaza pe Cloudflare si va sosi in varianta pentru public ca parte a unei actualizari de securitate. Odata activat,…

Poliția din Carolina de Sud intervine in urma unui schimb de focuri intr-un mall din Columbia, care a avut loc sambata dupa-amiaza.